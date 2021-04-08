Войти
Интерфакс-АВН

АО "ГЛОНАСС" представило на выставке в Ташкенте проект создания аналога российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в Узбекистане

502
0
0
Устройство вызова системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
Устройство вызова системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Источник изображения: https://static3.car.ru/

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский представил на выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" российско-узбекский проект создания в Узбекистане системы экстренного реагирования при ДТП, сообщили в пресс-службе компании.

Экспозицию АО "ГЛОНАСС" на выставке посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский представил российскую систему экстренного реагирования при ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающую исполнение на территории России Правил ООН и действующего в ЕАЭС технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств". Совместно с локальным партнером компанией SMARTGEO Игорь Милашевский презентовал российско-узбекский проект создания аналогичной системы в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении.

При проектировании и внедрении "ЭРА-ГЛОНАСС" российские специалисты разработали инновационные технологии и методики проведения испытаний, приобрели уникальные знания и опыт, которыми готовы поделиться с другими странами. АО "ГЛОНАСС" поможет узбекистанским партнерам, также готовым применить свои компетенции в совместном проекте, адаптировать под потребности Узбекистана лучшие российские практики, сообщили в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Как отметили в компании, руководством АО "ГЛОНАСС" проведены переговоры с представителями министерства внутренних дел, министерства транспорта и министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

"Со стороны узбекистанских органов исполнительной власти был высказан большой интерес к проекту создания системы экстренного реагирования при ДТП и выражена поддержка его реализации", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года АО "ГЛОНАСС" и SMARTGEO (Узбекистан) подписали меморандум о сотрудничестве по развитию навигационно-информационных технологий в транспортной сфере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Компании
ООН
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
24.01.2018
Ракеты счастливого человека
20.01.2016
Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
24.07.2013
Подъемная сила: кто выиграл от национализации вертолетных заводов
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ