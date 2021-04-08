АО "ГЛОНАСС" представило на выставке в Ташкенте проект создания аналога российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в Узбекистане

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский представил на выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" российско-узбекский проект создания в Узбекистане системы экстренного реагирования при ДТП, сообщили в пресс-службе компании.

Экспозицию АО "ГЛОНАСС" на выставке посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский представил российскую систему экстренного реагирования при ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающую исполнение на территории России Правил ООН и действующего в ЕАЭС технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств". Совместно с локальным партнером компанией SMARTGEO Игорь Милашевский презентовал российско-узбекский проект создания аналогичной системы в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении.

При проектировании и внедрении "ЭРА-ГЛОНАСС" российские специалисты разработали инновационные технологии и методики проведения испытаний, приобрели уникальные знания и опыт, которыми готовы поделиться с другими странами. АО "ГЛОНАСС" поможет узбекистанским партнерам, также готовым применить свои компетенции в совместном проекте, адаптировать под потребности Узбекистана лучшие российские практики, сообщили в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Как отметили в компании, руководством АО "ГЛОНАСС" проведены переговоры с представителями министерства внутренних дел, министерства транспорта и министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

"Со стороны узбекистанских органов исполнительной власти был высказан большой интерес к проекту создания системы экстренного реагирования при ДТП и выражена поддержка его реализации", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года АО "ГЛОНАСС" и SMARTGEO (Узбекистан) подписали меморандум о сотрудничестве по развитию навигационно-информационных технологий в транспортной сфере.