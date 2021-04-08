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Интерфакс-АВН

Балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО - министр обороны Латвии

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Артис Пабрикс
Артис Пабрикс.
Источник изображения: belvpo.com

Киев. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Страны Балтии рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Тарана с Пабриксом. В частности, была отмечена неизменность политико-дипломатической поддержки Латвией европейских и евроатлантических стремлений Украины.

"Мы высоко ценим тот факт, что голос Латвийской Республики, как государства-члена НАТО, мощно звучит в нашу поддержку. Позиция Латвии в вопросе реформирования Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами Альянса является важной... Рассчитываем на это и в будущем, ведь для Украины на повестке дня сейчас - вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО", - подчеркнул Таран.

В свою очередь Пабрикс подтвердил намерения Латвии продолжать оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.

"Латвия и другие балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, что стоит на охране общих ценностей. Мы будем делать все зависящее от нас для поддержки движения Украины в НАТО и ЕС", - отметил латвийский министр.

Также Таран проинформировал собеседника о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе и вдоль государственной границы Украины.

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Страны
Латвия
Украина
Проекты
NATO
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