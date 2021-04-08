Более 70 тыс. военнослужащих привлечено к контрольной проверке войск - ЦВО

Екатеринбург. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Свыше 70 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) привлечены к контрольной проверке войск за зимний период обучения, сообщает пресс-служба ЦВО в среду.

"В маневрах, которые пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии, будет задействовано около 15 тыс. единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В ходе контрольной проверки боевой выучки будет определен уровень подготовленности органов военного управления, способность выполнять учебно-боевые задачи в любой обстановке. Объединения и соединения военного округа отработают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы.

Проверка проводится под общим руководством командующего войсками Александра Лапина. Мероприятие призвано повысить уровень подготовки командного и оперативного состава за счет внедрения опыта современных вооруженных конфликтов. Особое внимание при проверке уделяется совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки, добавили в ЦВО.