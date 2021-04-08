The National Interest (США): Россия и Украина — курс на войну?

Автор с тревогой пишет о том, что на Балтийском флоте проходят учения в море соединения надводных кораблей. Калининградская область, российский анклав в Центральной Европе, в котором сосредоточено большое количество вооружений, уже давно является источником беспокойства для центрального командования НАТО.

На фоне растущей военной напряженности между Москвой и Западом ВМФ России начал очередные военные учения в Балтийском море.

Авиагруппа Балтийского флота России выполнила учебно-тренировочные полеты с практическим бомбометанием на полигоне в Калининградской области. "В ходе отработки учебно-боевых задач экипажи самолетов [около 10 передовых истребителей и бомбардировщиков] нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Смешанная группа многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отрабатывала прицельное бомбометание по условной инфраструктуре противника, в том числе по "полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты и инженерные укрепления". "Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей", - говорится в сообщении для прессы.

Эти последние учения проходят вслед за другими учениями Балтийского флота, проведенными во второй половине марта. Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота в составе малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" успешно отработала контрольные задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения - торпедного вооружения и реактивных бомбометных установок РБУ-6000. В пресс-службе Балтийского флота отметили, что надводные корабли БФ регулярно проводят учения "по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами ПВО".

Калининградская область, российский анклав в Центральной Европе, в котором сосредоточено большое количество вооружений, уже давно является источником беспокойства для центрального командования НАТО, и не без оснований. А небезызвестные перехваты в воздушном пространстве над Балтийским регионом становятся все более обычной практикой, поскольку российские официальные лица, летающие в Калининград и из Калининграда, часто привлекают внимание базирующихся в регионе самолетов НАТО. Активизация деятельности российских вооруженных сил в Балтийском регионе готовит почву для проведения в сентябре этого года учений "ЗАПАД-2021" - комплекса масштабных совместных учений войск российского Западного военного округа (ЗВО) и вооруженных сил Белоруссии.

Как отмечается в докладе корпорации "РЭНД" (RAND) за 2016 год "Укрепление способности сдерживания на Восточном фланге НАТО" ("Reinforcing Deterrence on NATO's Eastern Flank"), значительное военное присутствие России в этом регионе является одним из ведущих факторов, дающих Москве существенное тактическое преимущество в Балтийском регионе. ЗВО численно и (во многих отношениях) качественно превосходит военное присутствие НАТО в Балтийском регионе. В последних учениях "ЗАПАД", проходивших в 2017 году, было задействовано 680 единиц военной техники и участвовало около 13 тысяч российских и белорусских военнослужащих.

В докладе говорится, что НАТО не хватает обычных средств, чтобы противостоять полномасштабному российскому вторжению в страны Балтии, каким бы маловероятным ни был этот сценарий. В последние годы страны Балтии предпринимают умеренные шаги по увеличению своих оборонных расходов, но эти меры более чем нейтрализуются последовательным наращиванием Кремлем военной мощи вблизи своих западных границ.

Существующие в последнее время напряженные отношения между Россией и Западом, какими бы обостренными они ни были, наблюдаются не только в Балтийском регионе. В состоянии готовности к войне вновь находятся Киев и Москва. Это происходит после резкой эскалации незатухающего конфликта на Донбассе и в условиях, когда Кремль направляет в оккупированный Россией Крым железнодорожные составы с военной техникой.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)