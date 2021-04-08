Генштаб Вооруженных сил России проводит проверку боеготовности оснащенных "Искандерами М" войск в Бурятии

Благовещенск. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил России проводит проверку соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, сообщает в среду пресс-служба округа.

"По тревоге было поднято ракетное соединение на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М". Военнослужащие совершили марш на штатной технике в заданный район и выполнили электронные пуски ракет по указанным целям", - говорится в сообщении.

Комиссия также оценила состояние парковой зоны, условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

"Особое внимание уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров различного звена в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке", - отмечает ВВО.

Кроме того, проверка проведена в мотострелковом и танковом соединениях общевойсковой армии ВВО.