Интересы США совпадают с интересами РФ и КНР в отношении иранской ядерной программы - госдеп

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне полагают, что ни Россия, ни Китай не желают получения Ираном ядерного оружия, а у США совпадают интересы с Москвой и Пекином в отношении ядерной программы Тегерана, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"У нас есть точки соприкосновения во многих сферах, когда речь заходит о наших интересах и об интересах Москвы и Пекина (по проблеме Ирана - ИФ): конечно, это не выгодно ни Москве, ни Пекину, чтобы Иран шел по пути к ядерному оружию или чтобы Иран получил ядерное оружие", - сказал он на брифинге.

"Принципиально и стратегически это область, где у нас есть совпадающие интересы с Москвой и Пекином... и мы рассматриваем их как партнеров в этих узконаправленных действиях (относительно Ирана - ИФ)", - отметил он.

Также Прайс напомнил, что американские санкции против Тегерана остаются в силе, и Вашингтон взаимодействуют с партнерами для их реализации. Прайс отметил, что отмена санкций будет проходить вместе с возвращением Ирана к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Во вторник в Вене проходит очередная встреча участников Совместной комиссии по ядерной сделке. На повестке стоит вопрос об отмене санкций, введенных прежней администрацией США против Ирана. Также участники обсуждают, какие шаги должен предпринять Иран, чтобы Вашингтон вернулся в ядерную сделку.

США участвуют во встрече, хотя прямых переговоров с Ираном не планируют.

СВПД, касающийся иранской ядерной программы, был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных стран-членов СБ ООН и Германия) и Ираном в июле 2015 года.