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Интерфакс-АВН

США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной - Пентагон

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон призывает Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом, а также уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не провоцировать и не усиливать напряженность, сказал пресс-секретарь Пентагона", - говорится в заявлении, опубликованном Минобороны США.

В документе отмечается, что, по словам Кирби, США продолжают следить за ситуацией на востоке Украины. Он добавил, что Вашингтон также предоставил Киеву "нелетальные и летальные" виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог "лучше себя защитить".

"Мы продолжаем призывать к прекращению огня, обращение к чему содержится и в Минских соглашениях, а также к снижению напряженности и разрядке обстановки", - приводятся в заявлении слова Кирби.

Накануне представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины.

В Москве обострение на линии соприкосновения в Донбассе связывают с провокационными действиями Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

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Страны
Россия
США
Украина
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