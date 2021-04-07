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Интерфакс-АВН

Срывов оружейных экспортных контрактов в 2021 году не ожидается - глава ФСВТС России

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Все контракты на экспорт российского вооружения выполняются бесперебойно, срывов не ожидается, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы сегодня не наблюдаем предпосылок к каким-либо срывам контрактов из-за пандемии в 2021 году", - заявил Шугаев в Госдуме на заседании подкомиссии по нормативному регулированию промышленности.

"Мы в прошлом году выполнили все обязательства по поставкам вооружения за рубеж, и с начала этого года продолжаем бесперебойно выполнять", - сказал глава ФСВТС РФ.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса в мире резко сократились контакты между производителями и потенциальными покупателями российской военной продукции - эти трудности сохранялись и в начале 2021 года.

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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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