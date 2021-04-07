Войти
Интерфакс-АВН

Поставки С-400 Индии начнутся по плану - глава ФСВТС

564
0
+1
Д.Шугаев
Д.Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" выполняется по плану, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Всё по плану", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос агентства о сроках начала поставок С-400 Индии.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма сделки превышает $5 млрд.

Ожидается, что первые поставки С-400 в Индию состоятся до конца 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
04.02.2021
Авиакосмическая выставка AeroIndia-2021 открывается в Бангалоре
23.06.2020
Министр обороны Индии прибыл с трехдневным визитом в Москву
17.03.2020
Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года - глава ФСВТС
22.08.2018
Военно-технический форум "Армия-2018" открывается в подмосковном парке "Патриот"
31.05.2018
Источник сообщил о продолжающихся переговорах с Индией по С-400
26.04.2018
РФ рассчитывает в этом году подписать с Индией контракт на С-400, осталось договорится по цене - глава ФСВТС России "Интерфаксу"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А