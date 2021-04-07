Поставки С-400 Индии начнутся по плану - глава ФСВТС

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" выполняется по плану, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Всё по плану", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос агентства о сроках начала поставок С-400 Индии.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма сделки превышает $5 млрд.

Ожидается, что первые поставки С-400 в Индию состоятся до конца 2021 года.