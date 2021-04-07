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WarSpot

БТР-БМ испытали в действии

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Источник изображения: warspot.ru

Российские БТР могут существенно нарастить огневую мощь. Вчера, 5 апреля, информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что на одном из подмосковных полигонов Военно-промышленной компании (ВПК) заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко был продемонстрирован дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) БТР-БМ.

ДУБМ БТР-БМ разработан в инициативном порядке конструкторами и инженерами ООО «ВПК» и ООО «Оружейные мастерские». Впервые эту разработку показали на Военно-техническом форуме «Армия-2020». Теперь же новинку официально презентовали представителям Минобороны РФ.

Презентация ДУБМ БТР-БМ на выставке «Армия-2020»

«Замминистра обороны была продемонстрирована стрельба из 30-мм автоматической пушки и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта. Стрельба велась с места и с ходу на пересечённой местности по появляющимся и движущимся целям на дальностях 1500-1000 м (для автоматической пушки) и 900-500 м (для спаренного пулемёта). Все цели были успешно поражены с первых очередей», — рассказал генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

По словам Красовицкого, новый боевой модуль выгодно отличается от всех существующих в мире аналогов. В частности, он имеет значительно большие углы наведения оружия в вертикальной плоскости, возможность пополнения боекомплекта без выхода экипажа из машины, а также способность работы в аварийном режиме при полном отсутствии электропитания.

По словам разработчиков, ДУБМ БТР-БМ оснащён автоматизированной системой управления огнём. Она включает в себя баллистический вычислитель, двухплоскостной стабилизатор оружия и электроприводы наведения, комбинированный (день-ночь) прицельный комплекс наводчика с независимой стабилизацией линии визирования с телевизионным, тепловизионным, лазерным дальномерным каналами и каналом управления ПТУР, а также автомат сопровождения цели. По составу вооружения, защищённости и возможностям решения тактических и огневых задач бронетранспортёр, оснащённый ДУБМ БТР-БМ по сути превращается в колёсную БМП.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК ООО
Минoбороны РФ
Оружейные Мастерские
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
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