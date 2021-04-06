Переезд производства – сложный процесс с простым решением

Вынудить предприятие к переезду могут разные факторы. Некоторые производства желают перебраться на новое место, чтобы расширить рабочие территории. Другие же переезжают по экономическим либо организационным соображениям. В любом случае предприятию необходимо осуществить тщательную подготовку к подобному мероприятию.
Осуществить все необходимые процессы самостоятельно будет очень сложно. Ведь позаботиться нужно будет не только о перемещении офисных предметов, но и о перевозке крупногабаритного и чувствительного оборудования, задействованного на производстве. Наиболее простым решением в подобной ситуации станет обращение к специалистам. В таком случае можно будет осуществить релокацию завода с минимальными рисками и потерями.
Заказать переезд производства можно на сайте компании «Кин-Марк». Она предлагает услуги по перемещению различных производственных объектов. Организация занимается перевозками любой сложности. Благодаря ее помощи можно перевезти промышленное оборудование как в другой город или область, так и за рубеж или на другой континент.
Особенности релокации производства
Для минимизации рисков и уменьшения потерь перед переездом необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь нужно заняться наиболее уязвимым и чувствительным оборудованием. Его необходимо аккуратно демонтировать, а затем разобрать на составляющие детали. Все станки и производственные линии необходимо будет подготовить следующим образом:
- снять все электронные элементы;
- зафиксировать подвижные детали;
- обезопасить важные узлы;
- демонтировать отдельные части, которые могут повредиться в пути;
- изолировать водонепроницаемым материалом все токопроводящие системы;
- защитить все детали от пыли, грязи и повреждений посредством тщательной упаковки;
- при помощи силикагеля уберечь от повышенной влажности оборудование внутри упаковки.
Упаковка производственных частей
После разборки и подготовки каждый элемент необходимо упаковать в специальные коробки или ящики с применением бумаги или пупырчатой пленки. Все это поможет снизить риск повреждения отдельных элементов во время их транспортировки на новое место. На важные элементы потребуется навесить ярлыки и предупреждения о бережном обращении. При необходимости на каждую деталь помещаются таблички с порядковым номером. Это позволит провести быструю сборку оборудования при его доставке на новое место.