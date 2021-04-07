На базе окружных учебных центров будут созданы спецподразделения для подготовки экипажей, расчётов и групп - Шойгу

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Специальные подразделения для подготовки боевых экипажей и расчётов будут созданы на базе окружных центров и учебных воинских частей на основе шестилетнего опыта проведения Армейских международных игр, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"В завершение тематической части совещания обсудим, как идёт создание штатных учебных подразделений для подготовки экипажей, расчётов и групп. Анализ итогов Армейских международных игр показывает, что они являются эффективной формой совершенствования боевой выучки личного состава", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что за шесть лет в состязаниях приняли участие около 3 миллионов российских военнослужащих, более 3,5 тысяч из них стали призёрами.

"Чтобы максимально использовать полученный опыт, принято решение на базе окружных центров и учебных воинских частей создать специальные подразделения для подготовки экипажей, расчётов и групп. Предусматривается, что командиры и инструкторы таких подразделений будут назначаться из числа победителей Игр", - сказал министр.

По его словам, на заседании во вторник будет проведён анализ этой работы.