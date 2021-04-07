Войти
Интерфакс-АВН

На базе окружных учебных центров будут созданы спецподразделения для подготовки экипажей, расчётов и групп - Шойгу

641
0
0
Танковый биатлон
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Специальные подразделения для подготовки боевых экипажей и расчётов будут созданы на базе окружных центров и учебных воинских частей на основе шестилетнего опыта проведения Армейских международных игр, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"В завершение тематической части совещания обсудим, как идёт создание штатных учебных подразделений для подготовки экипажей, расчётов и групп. Анализ итогов Армейских международных игр показывает, что они являются эффективной формой совершенствования боевой выучки личного состава", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что за шесть лет в состязаниях приняли участие около 3 миллионов российских военнослужащих, более 3,5 тысяч из них стали призёрами.

"Чтобы максимально использовать полученный опыт, принято решение на базе окружных центров и учебных воинских частей создать специальные подразделения для подготовки экипажей, расчётов и групп. Предусматривается, что командиры и инструкторы таких подразделений будут назначаться из числа победителей Игр", - сказал министр.

По его словам, на заседании во вторник будет проведён анализ этой работы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
07.12.2020
Свыше 4 800 учений проведут российские военные в начавшемся 1 декабря учебном году
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
29.11.2018
Антитеррористический окрас. Какое российское оружие покупал Пакистан
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
10.06.2016
Пять главных вопросов к учениям Китая и России "Воздушно-космическая безопасность-2016" (Infzm.com, Китай)
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А