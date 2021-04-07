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Интерфакс-АВН

Исполнение госконтракта по созданию новой АСУ тактического звена обсуждается на совещании под руководством Шойгу

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Боевое применение АСУО/БИУС при совместной работе с БЛА разведки и ЕСУ ТЗ Созвездие М2.

Её применение улучшит управление войсками, оружием, разведкой, и радиоэлектронной борьбой

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Созвездие-2015" обсуждается на селекторном совещании, которое проводит во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Применение этой системы улучшит управление войсками, оружием, разведкой, радиоэлектронной борьбой и связью, техническим и тыловым обеспечением общевойсковых соединений и воинских частей, позволит формировать единые базы данных для управления подчинёнными войсками", - сказал Шойгу на совещании.

По его словам, упростится процесс получения, обработки и анализа разведданных, повысится оперативность доведения приказов и информации об обстановке для успешного решения боевых задач.

"На совещании обсудим, как концерн "Созвездие" исполняет взятые на себя обязательства по госконтракту", - сказал министр.

В декабре прошлого года Шойгу сообщил, что в рамках ОКР "Созвездие-2015" создаётся перспективная автоматизированная система управления (АСУ) тактического звена, она превзойдёт зарубежные аналоги по ряду характеристик.

"По своим возможностям она ни в чём не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдёт их", - сказал Шойгу 4 декабря 2020 года на селекторном совещании.

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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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