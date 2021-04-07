Армения крайне заинтересована в поставках оружия из России, в частности, истребителей Су-30СМ - Пашинян

Говорить о новом российском кредите на покупку вооружений пока рано

Ереван. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью "Интерфаксу".

"Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, что вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух государств", - сказал Пашинян в преддверии рабочего визита в РФ 7 апреля.

По его словам, принимая во внимание, что на территории Армении созданы и функционируют в соответствии с межгосударственными двусторонними соглашениями две армяно-российские группировки - Объединенная группировка войск (сил) и Объединенная региональная система противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, и, кроме того, обе страны являются государствами-членами ОДКБ, в формате которой также созданы войска (коллективные силы) и объединенные группировки, - "понятно, что Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы".

"По этим же причинам, мы также заинтересованы в том, чтобы поставки в Армению вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для Вооруженных сил Российской Федерации", - отметил Пашинян.

На вопрос, планирует ли Армения продолжить закупки российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ и вооружения для этих самолетов, премьер-министр Армении ответил: "Касательно указанного вами типа самолетов также отвечу утвердительно, поскольку это современные многофункциональные истребители, и их закуп предусмотрен как нашими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных Вооруженных сил".

Пашинян также заявил, что решения вопросам нового российского кредита на покупку вооружения и потребностям Еревана "будут приняты в зависимости от результатов реформы армии, которую мы на данный момент проводим".

"Не вижу смысла на данном этапе обсуждать источники и структуру финансирования в отрыве от целей и задач, которые предопределятся в процессе реформы армии. Что касается текущих кредитных обязательств, то, естественно, они будут обслуживаться должным образом и в установленные сроки", - заявил премьер Армении.

24 марта министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Армения приводит армяно-российские отношения и структуру своей армии в соответствие с угрозой турецкой армии в регионе.

Ранее Арутюнян и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов обсудили по телефону программу модернизации армянской армии и широкомасштабных реформ.