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Интерфакс-АВН

Более 10 тысяч военнослужащих в Сибири привлечены к итоговой проверке по итогам обучения

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Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Новосибирск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Проверка по итогам зимнего периода обучения началась в общевойсковом объединении Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Более 10 тысяч военнослужащих Центрального военного округа в Сибири привлечены к итоговой проверке за зимний период обучения под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Сергея Рыжкова", - говорится в сообщении.

Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения и военной техники, сдадут нормативы по вождению боевых машин, тактической и физической подготовке. Особое внимание будет уделено проверке профессиональной выучки военнослужащих и слаженности подразделений в целом, вопросам мобилизационной готовности и боевой подготовки, состояния вооружения и военной техники.

Также будет оцениваться морально-политическое и психологическое состояние всех категорий военнослужащих.

Проверка завершится в конце апреля текущего года, по ее итогам будут определятся новые претенденты на присвоение почетного наименования "Ударные", а также подтверждены звания его действующих обладателей.

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