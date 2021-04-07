Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут пути урегулирования ситуации на границе - Лавров

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс" заявил, что Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут взаимоприемлемые пути политико-дипломатического урегулирования ситуации на границе.

"Мы внимательно следим за процессом нормализации обстановки на Линии фактического контроля, выполняющей роль индийско-китайской границы. Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Индии и Китая 25 февраля с.г. договоренности, направленные на урегулирование ситуации", - отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Москва высоко ценит проявляемый сторонами конструктивный настрой.