Войти
Интерфакс-АВН

Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут пути урегулирования ситуации на границе - Лавров

424
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс" заявил, что Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут взаимоприемлемые пути политико-дипломатического урегулирования ситуации на границе.

"Мы внимательно следим за процессом нормализации обстановки на Линии фактического контроля, выполняющей роль индийско-китайской границы. Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Индии и Китая 25 февраля с.г. договоренности, направленные на урегулирование ситуации", - отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Москва высоко ценит проявляемый сторонами конструктивный настрой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
23.03.2021
Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару
29.06.2020
Что Россия и Китай хотят продавать в Иран
08.10.2019
Корабли Балтфлота по пути в Индийский океан прошли Ла-Манш
19.03.2013
Зарубежные СМИ: в отличие от России, Украина продолжает поставки оружия в Пакистан
13.11.2007
Премьерный заказ
16.02.2007
Главы МИД РФ, Индии и Китая обсудят в Дели будущее взаимодействие трех стран и региональные проблемы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А