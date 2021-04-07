Эксперт рассказал, что "Союз-МС" способен долететь до МКС менее чем за три часа

Это возможно при использовании двухвитковой схемы полета

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз-МС" сможет долететь до Международной космической станции (МКС) за 2 часа 45 минут, используя двухвитковую схему полета. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

"У нас есть запас по времени, который можно постепенно "выбрать", и состыковаться со станцией примерно за 2 часа 45 минут. Но это все, что вытащим из этой схемы полета", - отметил Муртазин.

По словам баллистика, по этой схеме в октябре 2020 года удалось состыковаться со станцией за 3 часа 3 минуты. "Причем через 2 часа 20 минут после старта "Союз-МС" уже находился от МКС на расстоянии 2 км, с которого космонавты уже и вручную могли бы быстро состыковаться. Во время стыковки с МКС нужно выполнять условия по безопасности, требующие медленного сближения со станцией в течение еще 40 минут", - пояснил он.

Трехчасовая схема полета к МКС стала возможной благодаря переходу на ракету-носитель "Союз-2.1а", точность которой в шесть раз лучше, чем у "Союза-ФГ" за счет отечественной цифровой системы управления, добавил баллистик.

Следующий запуск корабля серии "Союз-МС", который запланирован на 9 апреля, также пройдет по двухвитковой схеме. Ожидается, что в этот раз полет до станции займет около 3,5 часа.