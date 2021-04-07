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Интерфакс-АВН

США следят за действиями РФ в Арктике, регион должен оставаться демилитаризованным - Пентагон

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Три атомные подводные лодки одновременно всплыли, проломив лед в Арктике. Кадр видео
Три атомные подводные лодки одновременно всплыли, проломив лед в Арктике. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - США выступают против милитаризации Арктики и ведут наблюдение за активностью России в этом регионе, заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о наращивании РФ военного присутствия в Арктике.

"Очевидно, мы очень внимательно отслеживаем (российскую активность - ИФ). Никто не хочет видеть, как Арктика становится милитаризованным регионом", - сказал Кирби на брифинге.

Он отметил, что Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть "уязвимой для расширяющегося соперничества".

Кирби добавил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике при помощи поддержания основанного на правилах миропорядка и, в особенности, через связи США с региональными союзниками и партнерами.

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Россия
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Арктика
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