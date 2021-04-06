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Интерфакс-АВН

Путин подписал закон, дающий президенту право назначать гражданских лиц на должности высших офицеров

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: tass.ru

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит единый порядок назначения президентом России граждан, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров в силовых ведомствах.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке, новый закон потребовался, поскольку в России определенность в нормативной базе по этому вопросу отсутствовала. Ранее назначение гражданских на должности заместителей министра обороны и на другие должности высших офицеров в Минобороны осуществляется главой государства на основании указов. Подобные примеры есть и в других силовых ведомствах, и отсутствие единого порядка назначения и снятия с таких должностей гражданских лиц выводило их из номенклатуры и сужало полномочия президента, следует из пояснительной записки.

Закон эту правовую неопределенность снимает.

Документ был разработан Минобороны России и внесен в Госдуму правительством РФ. Авторы инициативы отдельно останавливаются на том, что назначение гражданских на должности высших офицеров "не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих" и, как следствие, "не влечет за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военнослужащих и членов их семей".

Деятельность назначенных президентом на офицерские должности граждан будет регулироваться законодательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством.

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