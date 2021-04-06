"Русские Витязи" – 30 лет в небе

ЦАМТО, 5 апреля. Официально датой рождения "Русских витязей" считается 5 апреля 1991 года, но формирование первой авиационной группы высшего пилотажа произошло еще в мае 1989 года, когда на вооружение 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники поступили истребители Су-27.

С самого рождения знаменитые на весь мир пилотажники были связаны с авиационным заводом имени Юрия Гагарина. На боевых крылатых машинах, построенных на берегах Амура, они с 1991 по 2016 демонстрировали свое мастерство на многочисленных, в том числе и международных авиасалонах, участвовали в показательных выступлениях на территории нашей страны. Особенностью "Русских витязей" стало использование для показа своего пилотажного искусства только серийных самолетов.

В 2019 году пилотажная группа вновь вернулась в Комсомольск-на-Амуре. Для знаменитых виртуозов неба на заводе имени Юрия Гагарина были построены 4 самолета поколения 4++ Су-35С.

"Суперсамолеты, – не скрывал тогда своих эмоций сразу после ознакомительного полета заслуженный военный летчик, гвардии полковник Андрей Алексеев. – Это сейчас самые современные и совершенные боевые машины. Спасибо заводчанам за прекрасные самолеты".

Менее чем через год "Русские витязи" получили еще четыре аналогичные машины от КнААЗ.

В Комсомольске-на-Амуре самолеты были не только построены, но и впервые именно на заводе окрашены в фирменном стиле пилотажной группы в цвета российского флага. Для заводских специалистов это был серьезный вызов, с которым они блестяще справились.

Комсомольчане смогли увидеть знаменитый ромб "кубинского бриллианта" в небе над городом в августе 2019 года, когда пилотажная группа в честь Дня авиации провела показательные выступления прямо над городской набережной.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".