Главред (Украина): 10 главных вопросов и ответов о новом вторжении России на Украину

Киевский «ястреб» Юрий Бутусов запускает очередную страшилку о пресловутой «российской угрозе», требуя от находящегося на грани банкротства украинского государства увеличить военные расходы. И по сложившейся традиции «эксперт» вновь обращается к США с призывом ввести в страну войска НАТО.

В ближайшее время возможно обострение на Донбассе. Путин не посмеет атаковать, если не будет подготовлена благоприятная политическая обстановка.

На фоне информации о концентрации российских войск на границе с Украиной у украинцев закономерно возникают вопросы о новом вторжении РФ.

1. Готовит ли Россия вторжение на Украину?

Да, Россия готовится к такому сценарию.

2. Произойдет ли вторжение в ближайшее время?

Нет, в ближайшее время нового вторжения не произойдет, Россия не готова к масштабным наступательным операциям. Кремль уже контролирует Донбасс и Крым и намерен удерживать уже захваченное. Наземные силы РФ не имеют большого превосходства над ВСУ, и для создания ударных группировок противнику требуется переброска войск.

Также работа миссии ОБСЕ в Донбассе станет для Путина большой проблемой - ведь Россия получит политические обвинения в агрессии и за этим наверняка последует новый виток международной изоляции. Путин не посмеет атаковать, если не будет подготовлена благоприятная политическая обстановка, ведь у России нет сил, чтобы противостоять демократическому миру.

3. Возможно ли обострение на фронте?

Да, в виде усиления обстрелов на отдельных участках фронта, локальных атак на тактическом уровне. Это происходит постоянно с начала 2015 года и никогда не прекращалось. Россия проводит обстрелы, чтобы показать, что руководство Украины не контролирует ситуацию на своей земле, чтобы захватить инициативу на отдельных участках фронта.

4. Может ли Россия внезапно перейти в наступление?

Нет, разведка Украины и НАТО вполне надежно контролирует средствами космического и радиоэлектронного контроля все передвижения противника близ наших границ. Наступательные действия за пределами линии фронта в Донбассе и Крыму возможны только при сосредоточении значительных группировок, скрыть такие перемещения противник не мог ни в 2014 году, ни, тем более, сейчас. Внезапности быть не может.

5. Что происходит у наших границ?

Россия перебрасывает 56-ю десантно-штурмовую бригаду в Крым, в Феодосию. Она будет включена в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии. 56-я бригада перебрасывается из далекого Камышина - это одно из лучших соединений ВС РФ, которое уже участвовало в войне в 2014 году, укомплектовано современной боевой техникой, ряд ее батальонов имеет статус "ударных" (новый критерий боеготовности, введенный после боев 14-го года).

Также Южный военный округ начал проверку боеготовности в местах дислокации своих соединений - однако переброски дополнительных сил к нашим границам не зафиксировано, все российские операции находятся под постоянным контролем.

6. Когда Россия может атаковать?

Наиболее удобным временем для нападения могут быть маневры "Запад-2021", которые ожидаются летом. Мобилизационные мероприятия требуют прикрытия в виде маневров.

7. Готовится ли Украина к наступлению в Донбассе?

Нет. Передвижения украинских войск осуществляются в рамках плановой ротации. Подготовку к каким-либо активным действиям наши вооруженные силы не ведут.

8. Помогут ли нам союзники по НАТО?

Да. На всех уровнях наши союзники и, прежде всего, США подчеркивают свою поддержку. Без сомнений, в случае конфликта военная помощь, уровень взаимодействия с НАТО и военной помощи будет увеличен и выйдет на новый уровень. Воевать на земле надо будет нашим войскам. Однако передача разведывательной информации в режиме реального времени, поставка вооружений, и организация бесполетной зоны в воздухе над районом боевых действий - все это Украина сможет запросить и с высокой долей вероятности получит.

Ключевой фактор для нас - воздух. Российская авиация не имеет ни малейших шансов в столкновении с авиацией НАТО, и Путин боится создавать поводы для вмешательства Запада. Именно поэтому Россия не решилась применить авиацию в 2014 году. Поддержка НАТО позволит Украине реализовать лучшие качества наших сухопутных сил. Применение артиллерии при условии защиты с воздуха ограничит активные действия наземных сил противника.

За последние годы ВСУ получили на вооружение тысячи управляемых ракет типа "Стугна" и "Корсар". А если США обеспечат массовые поставки "Джавелинов" со своих баз, любое российское наступление будет парализовано - большинство российских танков не оснащены комплексами активной защиты и беззащитны от поражения в верхнюю проекцию (так в тексте - прим. ред.).

9. Готова ли Украина к большой войне?

Да, к войне готово украинское общество, поэтому оснований для паники нет, мы будем оказывать серьезное сопротивление, вторжение консолидирует большинство украинцев.

Нет, к войне не готово государство. Никаких структурных военных реформ в нашей армии не происходит, боеспособность армии основана исключительно на мотивации и профессионализме отдельных военнослужащих, отдельных подразделений и частей, где есть адекватный командный состав. Воины будут сражаться. К сожалению, президент про армию вспоминает только во время очередной фотосессии, конфликт между министром обороны Тараном и главкомом ВСУ Хомчаком по-прежнему носит непримиримый характер, система управления разбалансирована. В случае обострения обстановки сопротивление будет строиться на инициативе снизу, ожидать каких-либо осмысленных действий от военно-политического руководства пока не следует.

10. Что делать прямо сейчас?

Верховный главнокомандующий обязан немедленно объявить командно-штабные игры и проверку боеготовности. Проверить систему управления, организацию, хотя бы как это сделали в 2018 году. Проверить какие запасы вооружения созданы для оснащения действующих боевых частей, резервистов. Люди не могут воевать голыми руками, война в Карабахе показывает, что количество не организованных и не вооруженных людей ничего не решает, только усложняет логистику, управление и увеличивает потери.

Надо сделать, наконец, объективные реалистичные выводы, что у нас есть и чего у нас нет для реальной войны. Такой анализ у нас отсутствует, оборонное планирование фактически отсутствует.

Гособоронзаказ-2021 необходимо срочно передать на утверждение с учетом настоящих потребностей войск, а не коррупционных интересов.

Верховный главнокомандующий обязан в рамках СНБО каждую неделю проводить заседание с участием депутатов парламентского комитета по обороне, и проверять ход реализации решений в сфере обороны и безопасности, чего он не практикует. Это не обеспечивает ни координации ни принятия давно назревших решений в условиях обострения обстановки. Нельзя уповать на НАТО, власть сама обязана что-то делать. Должен быть обеспечен демократический парламентский контроль за действиями и бездействием власти.

Юрий Бутусов