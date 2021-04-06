В Военной академии ВКО прошла конференция по тематике совершенствования средств борьбы с БЛА

ЦАМТО, 5 апреля. В Твери, на базе Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, прошла военно-научная конференция по тематике совершенствования средств борьбы с БЛА и способов их применения, а также подготовки соответствующих специалистов.

В работе конференции приняли участие представители главного командования Воздушно-космических сил, военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации, руководящий состав объединений и соединений Воздушно-космических сил, предприятий оборонно-промышленного комплекса, преподавательский и научный состав вузов и научно-исследовательских организаций ВКС, а также более 40 организаций Министерства обороны Российской Федерации.

В процессе работы были рассмотрены важные вопросы направления развития и совершенствования способов и тактических приемов противодействия применению беспилотной авиации, совершенствование системы подготовки кадров в части обучения специалистов по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

В рамках конференции была организована работа экспозиции перспективных образцов средств обнаружения, поражения и противодействия БЛА, а также выставка результатов научных исследований в этой области. Всего на выставке было представлено 22 экспоната от предприятий оборонно-промышленного комплекса, ВУЗов Министерства обороны Российской Федерации.

Военно-научная конференция проводилась под руководством командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Юрия Грехова, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.