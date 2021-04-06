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Полк спецназа ЮВО в Ставропольском крае полностью перевооружен на новейший автомат Калашникова АК-12

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Автоматы АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник изображения: © Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА

ЦАМТО, 5 апреля. Партия из 300 новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение полка специального назначения ЮВО в Ставропольском крае. Теперь данный полк ЮВО одним из первых в ВС РФ полностью перевооружен на новое стрелковое вооружение.

Модифицированный автомат обладает повышенной кучностью стрельбы, запасом живучести ствола, для производства которого использована новая технология, улучшение эргономики оружия повысило удобство эксплуатации.

Масса автомата составляет 3,5 кг, дальность прямого выстрела – 440 м. Скорострельность оружия – 650 выстр./мин. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные.

Также на АК-12 впервые установлены планки Пикатинни для крепления вспомогательного оборудования. Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы, появились окна идентификации.

5,45-мм автомат Калашникова АК-12 разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и в конце 2018 года был принят на вооружение.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой будет разработано оружие разного калибра и назначения – как военного, так и гражданского, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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