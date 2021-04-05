Войти
Известия.ru

Пентагон объявил о поиске технологий для «прорыва» в борьбе с противниками

364
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER

Управление технологий быстрого реагирования минобороны США ищет проекты, позволяющие обеспечить «прорывные возможности» для противостояния оппонентам. Об этом 4 апреля сообщает RT со ссылкой на документ Пентагона.

В частности, из него следует, что осенью Пентагон проведет «виртуальную встречу по поиску решений» с разработчиками инноваций, а по ее итогам некоторым компаниям может быть предложено создать пилотные образцы или провести исследования.

«Управление технологий быстрого реагирования находится в поиске ультраинновационных технологий, которые потенциально могут не позднее 2028 года обеспечить прорывные возможности для противостояния практически равным по силе противникам и заполнить пробелы в рамках важных совместных миссий», — сказано в документе минобороны США.

В рамках осенней онлайн-встречи участники смогут презентовать свои предложения перед представителями правительства.

Основное внимание будет уделено темам модернизации Пентагона, в первую очередь, искусственному интеллекту, сети 5G, а также квантовым, космическим, гиперзвуковым и кибертехнологиям.

В октябре исполнительный директор американского концерна Raytheon Technologies Грегори Хейс заявил об отставании американских военных технологий от российских и китайских. Кроме того, ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от Москвы и Пекина в вопросе создания гиперзвуковых вооружений.

При этом, находясь у власти, ныне бывший президент США Дональд Трамп увеличил финансирование Пентагона с 2018 по 2020 год с $700 млрд до $730 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
AI
ГЗЛА
Похожие новости
03.02.2021
Wedge Infinity (Япония): весь мир спешит использовать искусственный интеллект в военной сфере
25.03.2019
"Шедевр" цвета хаки
18.03.2019
Звездные войны Дональда Трампа
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
13.03.2019
Пентагон запросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80