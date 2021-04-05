Пентагон объявил о поиске технологий для «прорыва» в борьбе с противниками

Управление технологий быстрого реагирования минобороны США ищет проекты, позволяющие обеспечить «прорывные возможности» для противостояния оппонентам. Об этом 4 апреля сообщает RT со ссылкой на документ Пентагона.

В частности, из него следует, что осенью Пентагон проведет «виртуальную встречу по поиску решений» с разработчиками инноваций, а по ее итогам некоторым компаниям может быть предложено создать пилотные образцы или провести исследования.

«Управление технологий быстрого реагирования находится в поиске ультраинновационных технологий, которые потенциально могут не позднее 2028 года обеспечить прорывные возможности для противостояния практически равным по силе противникам и заполнить пробелы в рамках важных совместных миссий», — сказано в документе минобороны США.

В рамках осенней онлайн-встречи участники смогут презентовать свои предложения перед представителями правительства.

Основное внимание будет уделено темам модернизации Пентагона, в первую очередь, искусственному интеллекту, сети 5G, а также квантовым, космическим, гиперзвуковым и кибертехнологиям.

В октябре исполнительный директор американского концерна Raytheon Technologies Грегори Хейс заявил об отставании американских военных технологий от российских и китайских. Кроме того, ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от Москвы и Пекина в вопросе создания гиперзвуковых вооружений.

При этом, находясь у власти, ныне бывший президент США Дональд Трамп увеличил финансирование Пентагона с 2018 по 2020 год с $700 млрд до $730 млрд.