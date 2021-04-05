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Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" вошел в Красное море, идет в район Персидского залива

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Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower.
Источник изображения: © flickr.com, Official U.S. Navy Page

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский атомный авианосец Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"), пройдя Суэцкий канал, вошел в Красное море, которое входит в зону ответственности Центрального командования США, сообщил египетский информационный сайт Cairo24.

По сообщению ВМС США, на минувшей неделе авианосная ударная группа во главе с авианосцем Dwight Eisenhower находилась в Восточном Средиземноморье. Палубная авиация авианосца совершила серию боевых вылетов в поддержку операции "Непоколебимая решимость", которая проводится против ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации) в районах Сирии и Ирака.

По данным американских военных изданий, авианосец Dwight Eisenhower направляется в район Персидского залива.

Сайт Cairo24 сообщил, что через Суэцкий канал проследовали также ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, которые входят в состав американской авианосной ударной группы. Кроме того, в состав группы входит ударная атомная подлодка с крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км.

На авианосце базируются 48 многоцелевых истребителей F/A-18E Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения, транспортные самолеты и противолодочные и спасательные вертолеты.

В настоящее время в Персидском заливе на боевом патрулировании находится французская авианосная группа, возглавляемая авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"), которая временно выполняет задачи американской группировки.

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BGM-109 Tomahawk
Charles de Gaulle
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Nimitz
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