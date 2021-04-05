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Интерфакс-АВН

США и европейские страны помогают Тайваню строить подводные лодки - тайваньское ведомство

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Модель аванпроекта подводной лодки для ВМС Тайваня
Модель аванпроекта перспективной большой неатомной подводной лодки для ВМС Тайваня, демонстрировавшаяся тайваньской судостроительной корпорацией CSBC Corporation в 2016 году.
Источник изображения: Jane's

Гонконг. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Оборонное ведомство Тайваня признало, что США и Европа оказывает острову помощь в строительства подводных лодок, сообщают СМИ.

В заявлении, ведомства, которое цитируют СМИ, говорится, в частности, что "вся помощь оказывается важными странами Европы и США", однако не приводятся подробности.

Ведомство опровергло сообщение американского издания The National Interest, в котором со ссылками на публикацию тайваньских СМИ от 2019 года говорилось, что Северная Корея обсуждала с тайваньскими властями вопрос об оказанию помощи Тайваню со строительством подводного флота.

"В разработке наших подводных лодок никогда не было, нет, и никогда не будет никаких контактов с Северной Кореей", - подчеркивается в заявлении. Европейские страны, как правило, отказываются от продаж оружия Тайваню из-за боязни обострения отношений с Пекином. Тем не менее, по сообщениям СМИ, в 2018 году Тайвань заявил, что ведет переговоры с компанией, базирующейся на британской территории Гибралтар, о строительстве подлодок.

Две из четырех действующих подводных лодок Тайваня были построены в Нидерландах в 80-х годах прошлого века, однако впоследствии они отказались от продолжения сотрудничества.

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Страны
Великобритания
Китай
КНДР
Нидерланды
США
Тайвань
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