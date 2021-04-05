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В конце апреля в Санкт-Петербург прибудет экипаж новейшей подводной лодки "Магадан" для обеспечения ее испытаний

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Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.03.2021
Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.03.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 2 апреля. В конце апреля в Санкт-Петербург прибудет экипаж новейшей ДЭПЛ "Магадан" проекта 636.3 для обеспечения всех этапов ее испытаний. В настоящее время экипаж проходит комплексную подготовку в учебном центре ВМФ в Обнинске.

В настоящее время ДЭПЛ "Магадан" находится у причала "Адмиралтейских верфей".

Ранее, 26 марта, на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей большой ДЭПЛ "Магадан" проекта 636.3, строящейся для Военно-морского флота России.

От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова участников церемонии – кораблестроителей, конструкторов, ветеранов флота и судостроительной отрасли поздравил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

"Спуск очередной современной и надежной подводной лодки "Магадан" является знаменательным событием для Военно-морского флота России. Неатомная подводная составляющая Тихоокеанского флота, которую вскоре пополнит ДЭПЛ "Магадан", до 2024 года пополнится шестью единицами этого проекта, – сказал вице-адмирал Игорь Мухаметшин. – Коллектив АО "Адмиралтейские верфи" вновь продемонстрировал свой высочайший профессионализм. Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота, будут успешно решать все поставленные перед ними задачи".

Самоотверженный труд всех участников строительства отметил генеральный директор предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков: "Впереди подводную лодку ждут швартовные, заводские и государственные испытания. Хочется заверить командование ВМФ, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок".

В церемонии спуска на воду новейшей большой ДЭПЛ "Магадан" также приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга и Магадана, руководство Объединенной судостроительной корпорации в лице главного советника генерального директора ОСК Виктора Чиркова.

В ходе мероприятия "крестная мать" в соответствии с флотской традицией разбила бутылку шампанского о корпус подводной лодки. Настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей отец Богдан благословил экипаж ДЭПЛ на успешные свершения и провел богослужение.

Справочно:

"Магадан" – третья подводная лодка в серии, строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ России 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Спуск четвертой подводной лодки "Уфа" запланирован на конец текущего года.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны Российской Федерации по восстановлению боевой готовности ВМФ страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Также на Адмиралтейских верфях всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, построена серия подводных лодок данного проекта для Черноморского флота. Начиная с 2014 года, предприятие передавало ВМФ России по два корабля ежегодно.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, предельная глубина погружения – 300 м, дальность подводного плавания экономичной скоростью – 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью семь узлов – 7500 тыс. миль, количество торпедных аппаратов – 6, скорость подводного хода – 18 узлов, экипаж – 52 человека, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Чирков Виктор
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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