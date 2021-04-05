Появление войск США на территории Украины потребует дополнительных мер для обеспечения безопасности РФ - Кремль

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе "весьма пугающая", имеют место провокации со стороны ВС Украины

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - В случае появления войск Соединенных Штатов на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили о заявлении США о том, что "в случае эскалации (США) не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ", а также Киева, который в свою очередь предложил повысить боеготовность войск НАТО вокруг Украины. В связи с этим пресс-секретарю был задан вопрос о том, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины или войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что в таком случае предпримет Россия.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал Песков.

Он ответил на вопрос о том, какие именно дополнительные меры могут потребоваться в этом случае.

"Все, которые необходимы", - сказал Песков.

Постановка же вопроса о том, что Россия является "каким-то противником", добавил он, с точки зрения РФ является "неприемлемой и неуместной".

"Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда. И на этом и строится наша позиция", - сказал Песков.

Он также напомнил об абсолютно конструктивной риторике России в связи со сложившейся ситуацией.

"К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения. Провокации со стороны вооружённых сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - сказал Песков.

Он также прокомментировал предложение от украинской стороны России с 1 апреля обеспечить "соблюдение всеобъемлющего перемирия".