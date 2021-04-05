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Интерфакс-АВН

НПО машиностроения инициативно создаёт малые всепогодные спутники наблюдения - гендиректор

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

Реутов (Московская область). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что предприятие начало разработку малых радиолокационных спутников с активной фазированной решеткой, которые могут быть востребованы для мониторинга Арктики.

"Мы сейчас в инициативном порядке за счёт собственных средств ведём разработку совсем малых радиолокационных космических аппаратов с активной фазированной решеткой. Их массо-габаритные характеристики почти в пять раз легче "Кондора", - сказал Леонов журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике в пятницу.

По словам Леонов, аппараты будут запускаться группами по несколько единиц на одной ракете.

"Мы специально делаем такую компоновку, чтобы разместить на одной ракете "Союз" до шести-восьми аппаратов", - сказал Леонов.

Группировка таких спутников, по его оценке, может быть востребована для мониторинга ситуации в Арктике и вполне вписывается в планируемую к созданию многофункциональную российскую орбительную систему "Сфера". "Там оптическим спутникам сложновато работать - или темно, или облачно. А радиолокация все это позволяет", - сообщил Леонов.

Сообщалось, что сейчас предприятие ведет изготовление двух радиолокационных спутников "Кондор-ФКА" и разработку модернизированного "Кондор-ФКА-М".

АО "ВПК НПО Машиностроения" (входит в корпорацию "Ттактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша"). На предприятии создавались системы и комплексы, обеспечившие реализацию трёх программ вооружения национального масштаба. Это - оснащение ВМФ комплексами ракетного оружия с крылатыми ракетами надводного, подводного и берегового базирования. В частности, - П-5, П-5Д, С-5,П-6,77-55, "Прогресс", "Аметист", "Малахит", "Базальт", "Вулкан", "Гранит", "Метеорит", "Яхонт", "Оникс".

Для оснащения стратегических ядерных сил здесь созданы ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (УР-200, УР-100, УР-100К, УР-100У, УР-100Н, УР-100Н УТТХ).

Кроме того, в НПО Машиностроения созданы ракетоносители УР-500 и УР-500К, а также космические системы и аппараты различного назначения ("ИС", "УС", научные спутники-лаборатории "Протон 1-4"), автоматических и пилотируемых орбитальных станций ("Салют-2", "Салют-3", "Салют-5", "Алмаз-1", "Алмаз-Т").

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Страны
Россия
Продукция
Гранит
П-800 Оникс
Протон-(К)М
РС-18
Х-61 Яхонт
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
Арктика
Кондор ДЗЗ
Салют ОрС
Союз РН
Ядерный щит
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