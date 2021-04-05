Войти
Интерфакс-АВН

Армия получит очередной комплекс "Авангард" в этом году - гендиректор НПО машиностроения

355
0
+1
Гиперзвуковый ракетный комплекс "Авангард" доставили в пусковую шахту
Гиперзвуковый ракетный комплекс "Авангард" доставили в пусковую шахту.
Источник изображения: РИА Новости

Реутов (Московская область). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Очередной комплекс "Авангард" будет поставлен в войска в текущем году, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов в пятницу журналистам в кулуарах академических чтений по космонавтике.

"Да, он будет поставлен в этом году", - сказал Леонов, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В конце января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в декабре 2020 года на боевое дежурство заступили ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард".

"В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками", - сказал Криворучко 29 января на Едином дне военной приемки в пятницу.

Он подчеркнул, что Минобороны уделяет особое внимание развитию и поставке боевого высокоточного и гиперзвукового оружия.

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в подмосковном НПО машиностроения (Реутов, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). По оценкам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Похожие новости
29.03.2021
Путин рассказал о возможностях стратегического комплекса "Авангард"
01.02.2021
От "Циркона" до "Гонца": армия отчиталась о поставках вооружения
01.02.2021
Ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард" заступили на боевое дежурство в декабре 2020 года - замминистра обороны РФ
04.01.2021
Минобороны РФ в этом году построит полигон для летных испытаний "Сармата", поставит на дежурство новые "Ярсы" и "Авангарды"
02.03.2020
США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80