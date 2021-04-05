Армия получит очередной комплекс "Авангард" в этом году - гендиректор НПО машиностроения

Реутов (Московская область). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Очередной комплекс "Авангард" будет поставлен в войска в текущем году, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов в пятницу журналистам в кулуарах академических чтений по космонавтике.

"Да, он будет поставлен в этом году", - сказал Леонов, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В конце января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в декабре 2020 года на боевое дежурство заступили ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард".

"В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками", - сказал Криворучко 29 января на Едином дне военной приемки в пятницу.

Он подчеркнул, что Минобороны уделяет особое внимание развитию и поставке боевого высокоточного и гиперзвукового оружия.

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в подмосковном НПО машиностроения (Реутов, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). По оценкам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.