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ЦАМТО

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" отработало первый этап ЗХИ в назначенном районе Финского залива

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Построенное для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (заводской номер 881) проекта 23120 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 20.03.2021
Построенное для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (заводской номер 881) проекта 23120 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 20.03.2021.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 2 апреля. Судно тылового обеспечения (СТО) "Всеволод Бобров" проекта 23120, построенное на "Северной верфи" (входит в АО "ОСК"), отработало первый этап заводских ходовых испытаний в назначенном районе Финского залива и возвратилось в Кронштадт для пополнения запасов.

Об этом доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании, где рассматривались вопросы испытаний новых кораблей и судов, построенных для ВМФ.

В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний были проверены радионавигационное оборудование корабля, средства связи и работа главной двигательной установки.

Планируется, что, пополнив запасы до требуемых норм, СТО "Всеволод Бобров" 3 апреля снова выйдет из Кронштадта для следующего этапа заводских ходовых испытаний, в ходе которого будут проверены буксирные устройства судна.

Ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца. На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря. Планируется, что в апреле сдаточная команда и экипаж судна должны перейти к государственным испытаниям.

"Всеволод Бобров" – второе судно проекта 23120, построенное на "Северной верфи". Головное судно "Эльбрус" вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году "Эльбрус" совершил 175-дневное кругосветное плавание в составе российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

По результатам эксплуатации головного судна, проект 23120 доработан. В частности, увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования, судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Кронштадт
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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