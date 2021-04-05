Российские и белорусские военные провели активную фазу тактического учения под Нижним Новгородом - ЗВО

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - В Нижегородской области на полигоне "Мулино" в рамках совместного учения военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) и военнослужащие Белоруссии отработали маневренную оборону танковых и мотострелковых подразделений для отражения наступления условного противника, сообщает пресс-служба ЗВО.

"В ходе активной фазы учения танковые и мотострелковые роты России и Беларуси вели маневренный бой со сменой огневых позиций. Перед военнослужащими стояла задача изнурить противника и заманить на подготовленные оборонительные рубежи, где ожидают основные силы", - говорится в сообщении.

Также в рамках учения военнослужащие отработали эвакуацию подбитого танка с поле боя, полевой ремонт и возвращение в строй боевой техники.

В ходе учения военнослужащие вели огонь боевыми боеприпасами из танков-Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 нп расстояния от 800 до 2000 метров. Сухопутные подразделения с воздуха прикрывали вертолетные пары Ми-24 "Крокодил". Заманив противника в обозначенный район огонь открыли реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", обратив силы условного противника к неорганизованному бегству, добавили в пресс-службе.