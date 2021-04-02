Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили в Москве ход выполнения договоренностей по Карабаху

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

Встреча министров состоялась "на полях" СМИД СНГ в Москве, сообщает российский МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.

МИД РФ информирует, что состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне, а также подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в 2022 году.