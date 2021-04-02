ВТС РФ и Армении, региональную безопасность обсудили начальники генштабов двух стран - Минобороны России

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией обсудили в четверг по телефону начальники генеральных штабов вооружённых сил двух стран Валерий Герасимов и Артак Давтян, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 марта глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян и Герасимов обсудили по телефону программу модернизации армянской армии и широкомасштабных реформ.

"Арутюнян и Герасимов обсудили вопросы, касающиеся единых действий армяно-российских совместных группировок войск, безопасности Сюника (область на юге Армении, граничащая с Азербайджаном и Ираном - ИФ), программу модернизации армянских ВС и широкомасштабных реформ", - сообщала пресс-служба Минобороны Армении.