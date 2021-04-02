Войти
Интерфакс-АВН

ВТС РФ и Армении, региональную безопасность обсудили начальники генштабов двух стран - Минобороны России

430
0
0
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией обсудили в четверг по телефону начальники генеральных штабов вооружённых сил двух стран Валерий Герасимов и Артак Давтян, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 марта глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян и Герасимов обсудили по телефону программу модернизации армянской армии и широкомасштабных реформ.

"Арутюнян и Герасимов обсудили вопросы, касающиеся единых действий армяно-российских совместных группировок войск, безопасности Сюника (область на юге Армении, граничащая с Азербайджаном и Ираном - ИФ), программу модернизации армянских ВС и широкомасштабных реформ", - сообщала пресс-служба Минобороны Армении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
25.03.2021
Глава Минобороны Армении и начальник российского Генштаба обсудили модернизацию армянской армии - МО Армении
03.02.2021
В «Соснах» дронам не летать
28.09.2020
Российский генштаб пожаловался на закрытость военных учений НАТО и США
28.09.2020
В Минобороны заявили о военной активности НАТО в 20 км от границ России
22.09.2020
Вопросы к "Кавказу": зачем Минобороны проводит масштабные учения
14.09.2020
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг о подготовке и проведении СКШУ "Кавказ-2020"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:24
  • 2
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?