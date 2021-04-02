Войти
Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море отрабатывать поражение воздушных целей

382
0
0
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" проведет в Баренцевом море учения по противовоздушной обороне, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработает поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Стрельбы и закрытие морского района обеспечат корабли Кольской флотилии разнородных сил.

По данным флота, корабль вышел в море 31 марта. "Возвращение в главную базу флота - Североморск планируется после выполнения учебно-боевых задач", - сообщили в пресс-службе.

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" в текущем году будет задействован в испытаниях гиперзвукового оружия. В конце прошлого года фрегат участвовал в испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", в рамках которых выполнил несколько успешных стрельб.

"Полимент-Редут" - новый зенитный ракетный комплекс морского базирования (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Комплекс устанавливают на российских фрегатах и корветах нового поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
пр. 1155
СФ
Похожие новости
25.03.2021
Российский фрегат "Адмирал Горшков" проведет в 2021 году новые испытания гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон"
29.01.2021
Буксир Северного флота РФ заправился на Кипре
05.06.2020
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
03.04.2020
Фрегат Северного фота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск на модернизацию
04.12.2019
Равнение на гиперзвук: корабли проекта "Удалой" получат "Цирконы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:24
  • 2
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?