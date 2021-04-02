Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море отрабатывать поражение воздушных целей

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" проведет в Баренцевом море учения по противовоздушной обороне, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработает поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Стрельбы и закрытие морского района обеспечат корабли Кольской флотилии разнородных сил.

По данным флота, корабль вышел в море 31 марта. "Возвращение в главную базу флота - Североморск планируется после выполнения учебно-боевых задач", - сообщили в пресс-службе.

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" в текущем году будет задействован в испытаниях гиперзвукового оружия. В конце прошлого года фрегат участвовал в испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", в рамках которых выполнил несколько успешных стрельб.

"Полимент-Редут" - новый зенитный ракетный комплекс морского базирования (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Комплекс устанавливают на российских фрегатах и корветах нового поколения.