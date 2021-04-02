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Генерал США Ходжес: скопление войск РФ на границе Украины — тест для Байдена (Цензор.НЕТ, Украина)

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Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес
Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Экс-командующий вооруженными силами США в Европе выступил с антироссийским комментарием по поводу передислокации подразделений ВС РФ на границе с Украиной. Бен Ходжес назвал эту операцию «типичными действиями Кремля по созданию угрожающих сценариев и испытанием для администрации Байдена».

Нахождение российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию. Возможно, таким образом она пытается создать неопределенность и дестабилизировать Украину. Об этом заявил бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.

Ходжес назвал пребывание войск РФ на границе частью "типичных действий Кремля по созданию угрожающих сценариев". Он отметил, что гибель украинских военных в Донбассе с момента перемирия предопределяет его недоверие к словам и действиям России.

"Тот факт, что на границе с Украиной находятся российские войска, и они не ушли оттуда после объявления, что они уйдут, не означает автоматически, что будет новая операция. Но это план, чтобы создать неопределенность, дестабилизировать Украину и применить рычаги влияния. И конечно, я бы сказал, что действия России являются испытанием для администрации Байдена, это испытание для нового президента США", - отметил Ходжес.

Он считает, что администрация Байдена должна предпринять ряд шагов для безопасности Украины.

"Три вещи, которые администрация должна сделать: мы обязаны убедиться, что у нас есть стратегия и люди на месте - послы, в министерстве обороны, которые смогут смотреть на весь Черноморский регион. Второе - нам нужно теснее работать с Берлином и Парижем, потому что это две столицы, которые должны привлечь Кремль к ответственности. И пока, по моему мнению, они не сделали ничего для весомого давления на Кремль. И третья вещь, которую нужно сделать - мужчины и женщины в украинской армии заслуживают сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции", - отметил Ходжес.

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