Войти
Известия.ru

Пентагон оценил заявления Украины о российских войсках у границ

380
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Соединенные Штаты ознакомились с заявлениями представителей армии Украины о якобы наращивании Россией присутствия рядом с границами этой страны. Об этом 31 марта заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО», — сказал он.

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак 29 марта заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

В тот же день министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что Украина провоцирует обострение конфликта в Донбассе и следует по пути силового решения конфликта.

26 марта стало известно, что в результате обстрела в районе населенного пункта Шумы в Донбассе четверо украинских военных погибли. На этом фоне делегация Киева в контактной группе по Донбассу анонсировала экстренное совещание и обратилась в ОБСЕ с призывом провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые после госпереворота на Украине в феврале 2014 года заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, обсуждается во время встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

Москва многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризис.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
12.11.2019
НАТО вместо ООН
23.09.2019
"Минский диалог" ожидает на октябрьский форум по евробезопасности политиков и экспертов из 60 стран
24.06.2019
Невезучий телескоп: у Роскосмоса села батарейка
27.05.2019
Сдался России? Глава Генштаба ВСУ осудил флот Украины
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
06.02.2017
Маккейн призвал США поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:44
  • 1
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?