Пентагон оценил заявления Украины о российских войсках у границ

Соединенные Штаты ознакомились с заявлениями представителей армии Украины о якобы наращивании Россией присутствия рядом с границами этой страны. Об этом 31 марта заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО», — сказал он.

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак 29 марта заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

В тот же день министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что Украина провоцирует обострение конфликта в Донбассе и следует по пути силового решения конфликта.

26 марта стало известно, что в результате обстрела в районе населенного пункта Шумы в Донбассе четверо украинских военных погибли. На этом фоне делегация Киева в контактной группе по Донбассу анонсировала экстренное совещание и обратилась в ОБСЕ с призывом провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые после госпереворота на Украине в феврале 2014 года заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, обсуждается во время встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

Москва многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризис.