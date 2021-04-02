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Интерфакс-АВН

Палубная авиация авианосца ВМС США начала боевые вылеты из Восточного Средиземноморья - 6-й флот

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Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower).
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Kaleb Sarten

Вашингтон, 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Палубная авиация американского авианосца Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"), вошедшего в Восточное Средиземноморье, начала боевые вылеты в поддержку операции "Непоколебимая решимость", сообщил 6-й оперативный флот США.

"Авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", 31 марта начала полеты в поддержку операции "Непоколебимая решимость из восточной части Средиземного моря", - говорится в сообщении.

Операция "Непоколебимая решимость", начатая еще в 2014 году против ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации), распространяется на районы Сирии и Ирака.

В мае 2018 года в рамках этой операции самолёты с американского авианосца Harry Truman, также находившегося в Средиземном море, нанесли удары по террористам ИГИЛ в Сирии.

"Наша ударная группа готова и способна осуществлять непосредственную дальнюю боевую авиационную поддержку из восточной части Средиземного моря", - сказал ее командующий контр-адмирал Скотт Робертсон.

В сообщении флота отмечается, что присутствие группы в этом районе "демонстрирует способность ВМС США поддерживать операцию "Непоколебимая решимость из нескольких театров, о чем свидетельствует мобильность, гибкость и возможности американских авианосных ударных групп проецировать силу".

В состав авианосной ударной группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher, Laboon, Mahan и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

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