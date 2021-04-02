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Интерфакс-АВН

Ключевыми темами на заседании российско-кубинской межправкомиссии стали взаимодействие в области экономики и промышленности - Борисов

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Ключевыми темами на заседании российско-кубинской межправкомиссии стали взаимодействие в области экономики, промышленности и по финансовым вопросам, сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов во время заседания комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване.

"Только что в "узком" составе мы с господином Кабрисасом провели предметные переговоры по флагманским вопросам отраслевого сотрудничества в таких сферах как экономика, промышленность. Уделили особое внимание финансовым аспектам российско-кубинского взаимодействия", - сказал Борисов.

Заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас является сопредседателем межправкомиссии с кубинской стороны.

Как отметил вице-премьер РФ, в ходе прошедших ранее заседаний рабочих групп комиссии стороны смогли договориться по ряду вопросов в кредитной сфере. "Благодаря слаженной работе сторон в рамках межправкомиссии мы предметно "сверили карты" по состоянию российско-кубинского сотрудничества и нам удалось прийти к консенсусу по основным вопросам двустороннего взаимодействия, представляющим взаимный интерес. Об этом свидетельствуют итоги состоявшихся до комиссии заседаний профильных рабочих групп межправкомиссии. И самое главное - достигнуты взаимоприемлемые договоренности в кредитной сфере, что открывает возможности для нормализации ситуации в проектной деятельности", - отметил Борисов.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Куба
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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