Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах начальников генштабов России и США

50
0
0
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели телефонные переговоры, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Детали переговоров Минобороны РФ не сообщило.

Телефонный разговор состоялся по инициативе США, сообщили в Минобороны РФ.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах Герасимова и Милли 11 января. "Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира", - сообщили тогда в военном ведомстве.

Ранее о переговорах Герасимова и Милли Минобороны РФ сообщало 27 августа, 4 июня, 28 февраля 2020 года и в октябре 2019 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
01.02.2021
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
01.07.2020
Россия и США готовятся отразить вторую волну коронавируса
07.12.2018
Начальник Генерального штаба ВС РФ провел брифинг для иностранных военных атташе
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
14.10.2013
Самая надежная гарантия национальной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 00:41
  • 73
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 23:11
  • 33
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 21:36
  • 12
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 31.03 21:28
  • 7
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 31.03 20:15
  • 9
Защитим любой ценой
  • 31.03 17:24
  • 5
Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года
  • 31.03 16:59
  • 1
Конструктор заявил, что боевой экраноплан "Лунь" остается мощнейшим оружием XXI века
  • 31.03 16:24
  • 2
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 16:06
  • 1
Авианосный ящер достоин стапеля
  • 31.03 15:44
  • 1
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 31.03 15:18
  • 4
Лазерные копья для армии России
  • 31.03 15:14
  • 2
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 15:13
  • 2
РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы - Песков
  • 31.03 15:13
  • 1
Вице-премьер РФ Борисов отправляется в Каракас
  • 31.03 12:26
  • 2
Время оптимизаторов