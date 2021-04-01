Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах начальников генштабов России и США

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели телефонные переговоры, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Детали переговоров Минобороны РФ не сообщило.

Телефонный разговор состоялся по инициативе США, сообщили в Минобороны РФ.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах Герасимова и Милли 11 января. "Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира", - сообщили тогда в военном ведомстве.

Ранее о переговорах Герасимова и Милли Минобороны РФ сообщало 27 августа, 4 июня, 28 февраля 2020 года и в октябре 2019 года.