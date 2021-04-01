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Интерфакс-АВН

Обеспечение безопасности Союза России и Белоруссии является приоритетной задачей в условиях новых угроз - начальник Генштаба ВС РФ

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, заявил о приоритетности задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии в текущей военно-политической обстановке.

"В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - сказал Герасимов в среду в Москве во время рабочей встречи с начальником Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Виктором Гулевичем по вопросам совместной оборонной политики.

Герасимов отметил, что в рамках Союзного государства осуществляется совместное военное планирование, создана и функционирует Единая региональной система ПВО Белоруссии и России.

"Особое внимание уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки", - сказал военачальник.

Белоруссия, сказал Герасимов, была и остается ближайшим соседом России, "надёжным союзником и стратегическим партнером".

"И я рад очередной возможности обсудить вопросы нашего взаимодействия в военной сфере, которое мы поддерживаем на очень высоком уровне благодаря регулярным и доверительным контактам наших Верховных главнокомандующих"

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