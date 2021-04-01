Договоренности Москвы и Анкары по Идлибу реализуются медленно - Лавров

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленнее, чем ожидалось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Идлибе у нас есть согласованный президентами протокол, пару лет назад практически он был согласован. Он выполняется медленнее, чем договаривались", - сказал Лавров на ближневосточной конференции "Валдайского клуба".

Он отметил, что турецкая сторона "подтверждает все свои обязательства по протоколу, включая размежевание оппозиционеров вооруженных, которые сотрудничают с Турцией, от террористов, которые продолжают из Идлибской зоны обстреливать и позиции сирийской армии, и пытаются атаковать российскую базу в Хмеймиме".

По словам главы МИД РФ, в соответствии с протоколом были сняты турецкие наблюдательные посты с территорий, откуда ушли оппозиционеры, кроме того, сейчас ведется работа над тем, чтобы полностью реализовать договоренность по трассе "М-4".