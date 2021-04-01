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Интерфакс-АВН

Предприятия, не справляющиеся с ГОЗ, могут быть приватизированы - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности национализации предприятий в случае злостного невыполнения ими гособоронзаказа (ГОЗ).

"Обратил внимание на то, что вы сказали по поводу возможной национализации для сохранения занятости. (...) Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае, - и вот это совсем другая история, но тем не менее, - злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", - сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

По его словам, в таких случаях, о которых идёт речь, непонятна ситуация с эффективностью работы менеджмента этих предприятий. "Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен", - отметил президент.

"Потому что деньги-то государственные выделяются и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу (...) чтобы все имели это в виду", - сказал Путин.

Так глава государства отреагировал на выступление председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, который предложил использовать механизм национализации при процедуре банкротства социально-значимых стратегических предприятий в случае угрозы невыполнения ими общественно-важных функций, в том числе поддержания занятости.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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