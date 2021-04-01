Войти
ИноСМИ

Le Temps (Швейцария): действительно ли Россия — враг Европы?

35
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © REUTERS, Virginia Mayo/Pool via REUTERS

В открытом письме к НАТО группа французских генералов выражает новый взгляд на отношения с Россией. Альянс хочет заставить Европу присоединиться к мерам по сдерживанию экспансии Китая, а не выстраивать защиту от российской угрозы, которую на пустом месте выдумывают США.

Сорок лет западный мир жил в состоянии холодной войны с Россией. Речь шла о начавшейся после Второй мировой войны титанической борьбе двух идеологий: капиталистические демократии с одной стороны, коллективистские марксистские диктатуры с другой. В итоге СССР рухнул сам по себе, но коммунистические режимы ХХ века оставили после себя порядка 65-85 миллионов погибших, что не мешало некоторым западным интеллектуалам быть их ярыми сторонниками. В тех самых кругах, которые сегодня на все лады поносят Путина, некогда считалось хорошим тоном быть коммунистом, троцкистом или маоистом.

Как бы то ни было, Россия - всего лишь одна из фальшивых демократий, которые появляются по всему миру везде, где один человек, партия, этнос или олигархия встает у власти и затыкает рот несогласным все более жестокими средствами. Мы видим это в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии. Россия - самая кровавая и жестокая из них? Разумеется, нет! Достаточно сравнить несколько случаев гибели и арестов российских оппозиционеров (конечно, это все равно слишком много) с масштабами чисток, которые устроил в 2016 году Реджеп Тайип Эрдоган под предлогом неудачного путча: 150 000 увольнений, подавленная пресса, жестокий контроль в армии и 35 000 новоприбывших в турецких тюрьмах с их "прекрасной" репутацией.

Обе страны граничат с Европой и могут представлять потенциальную угрозу, но только Россия становится постоянной целью западной критики и санкций. В то же время у нас по возможности стараются не трогать османского пашу, с которым нужно сохранить тесные экономические и политические связи. И никто, конечно, даже не помышляет о том, чтобы исключить его из НАТО.

Тем не менее сейчас все зашло слишком далеко и создает угрозу для мира во всем мире. Лидеры англосаксонских стран совершенно потеряли чувство меры: Джо Байден называет Владимира Путина убийцей, а Борис Джонсон представляет его главным врагом Великобритании. Все эти выходки не ограничиваются словами и вовлекают Европу в опасное течение, что подтолкнуло группу французских генералов направить открытое письмо генсеку альянса. Оно было опубликовано в журнале Capital 11 марта и подробно освещает недавнюю историю отношений НАТО и России.

Генералы анализируют проект "НАТО 2030", чтобы показать, что скрывается за его обтекаемыми фразами. По их мнению, его цель в том, чтобы заставить Европу присоединиться к мерам по сдерживанию экспансии Китая в обмен на защиту от российской угрозы, которую на пустом месте выдумывают США. Приняв такой обман, ЕС навредил бы как своему геополитическому суверенитету, так и экономическим интересам.

Складывается впечатление, что после падения берлинской стены НАТО вела двойную игру, вобрав в себя страны бывшего восточного блока, несмотря на заверения, данные России в Москве в 1991 году. В 2008 году альянс опять-таки отклонил российское предложение по урегулированию восточных конфликтов в обмен на нейтралитет Молдавии, Грузии и Украины. Более того, США активно поддерживали европеизацию Украины, которая привела к аннексии Крыма и нестабильности в Донбассе. Что касается американской ПРО, она была развернута против России задолго до ситуации с Крымом, которая лишь послужила предлогом. В скором времени в рамках перенесенных из-за коронавируса учений Defender 2020 у российских границ появятся 37 000 до зубов вооруженных европейских и американских солдат.

Для сравнения: оборонный бюджет России составляет максимум 70 миллиардов евро против одного триллиона у НАТО. Это лучше позволяет понять, откуда именно исходит угроза.


Мари-Элен Миотон (Marie-Hélène Miauton)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Грузия
Китай
Молдавия
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
18.01.2021
О гибридной агрессии и необходимой обороне
12.12.2019
Дело о российских шпионах в Верхней Савойе: кто кем манипулирует? (Atlantico, Франция)
03.12.2019
The Times (Великобритания): в свои 70 лет альянс НАТО стал больным и сварливым, но мы не должны позволить ему умереть
20.11.2019
Polska Times (Польша): Макрон восприимчив к давлению России
29.06.2016
"Украине нужно быть членом НАТО" (Радио Свобода, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 00:41
  • 73
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 23:11
  • 33
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 21:36
  • 12
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 31.03 21:28
  • 7
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 31.03 20:15
  • 9
Защитим любой ценой
  • 31.03 17:24
  • 5
Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года
  • 31.03 16:59
  • 1
Конструктор заявил, что боевой экраноплан "Лунь" остается мощнейшим оружием XXI века
  • 31.03 16:24
  • 2
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 16:06
  • 1
Авианосный ящер достоин стапеля
  • 31.03 15:44
  • 1
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 31.03 15:18
  • 4
Лазерные копья для армии России
  • 31.03 15:14
  • 2
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 15:13
  • 2
РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы - Песков
  • 31.03 15:13
  • 1
Вице-премьер РФ Борисов отправляется в Каракас
  • 31.03 12:26
  • 2
Время оптимизаторов