Le Temps (Швейцария): действительно ли Россия — враг Европы?

В открытом письме к НАТО группа французских генералов выражает новый взгляд на отношения с Россией. Альянс хочет заставить Европу присоединиться к мерам по сдерживанию экспансии Китая, а не выстраивать защиту от российской угрозы, которую на пустом месте выдумывают США.

Сорок лет западный мир жил в состоянии холодной войны с Россией. Речь шла о начавшейся после Второй мировой войны титанической борьбе двух идеологий: капиталистические демократии с одной стороны, коллективистские марксистские диктатуры с другой. В итоге СССР рухнул сам по себе, но коммунистические режимы ХХ века оставили после себя порядка 65-85 миллионов погибших, что не мешало некоторым западным интеллектуалам быть их ярыми сторонниками. В тех самых кругах, которые сегодня на все лады поносят Путина, некогда считалось хорошим тоном быть коммунистом, троцкистом или маоистом.

Как бы то ни было, Россия - всего лишь одна из фальшивых демократий, которые появляются по всему миру везде, где один человек, партия, этнос или олигархия встает у власти и затыкает рот несогласным все более жестокими средствами. Мы видим это в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии. Россия - самая кровавая и жестокая из них? Разумеется, нет! Достаточно сравнить несколько случаев гибели и арестов российских оппозиционеров (конечно, это все равно слишком много) с масштабами чисток, которые устроил в 2016 году Реджеп Тайип Эрдоган под предлогом неудачного путча: 150 000 увольнений, подавленная пресса, жестокий контроль в армии и 35 000 новоприбывших в турецких тюрьмах с их "прекрасной" репутацией.

Обе страны граничат с Европой и могут представлять потенциальную угрозу, но только Россия становится постоянной целью западной критики и санкций. В то же время у нас по возможности стараются не трогать османского пашу, с которым нужно сохранить тесные экономические и политические связи. И никто, конечно, даже не помышляет о том, чтобы исключить его из НАТО.

Тем не менее сейчас все зашло слишком далеко и создает угрозу для мира во всем мире. Лидеры англосаксонских стран совершенно потеряли чувство меры: Джо Байден называет Владимира Путина убийцей, а Борис Джонсон представляет его главным врагом Великобритании. Все эти выходки не ограничиваются словами и вовлекают Европу в опасное течение, что подтолкнуло группу французских генералов направить открытое письмо генсеку альянса. Оно было опубликовано в журнале Capital 11 марта и подробно освещает недавнюю историю отношений НАТО и России.

Генералы анализируют проект "НАТО 2030", чтобы показать, что скрывается за его обтекаемыми фразами. По их мнению, его цель в том, чтобы заставить Европу присоединиться к мерам по сдерживанию экспансии Китая в обмен на защиту от российской угрозы, которую на пустом месте выдумывают США. Приняв такой обман, ЕС навредил бы как своему геополитическому суверенитету, так и экономическим интересам.

Складывается впечатление, что после падения берлинской стены НАТО вела двойную игру, вобрав в себя страны бывшего восточного блока, несмотря на заверения, данные России в Москве в 1991 году. В 2008 году альянс опять-таки отклонил российское предложение по урегулированию восточных конфликтов в обмен на нейтралитет Молдавии, Грузии и Украины. Более того, США активно поддерживали европеизацию Украины, которая привела к аннексии Крыма и нестабильности в Донбассе. Что касается американской ПРО, она была развернута против России задолго до ситуации с Крымом, которая лишь послужила предлогом. В скором времени в рамках перенесенных из-за коронавируса учений Defender 2020 у российских границ появятся 37 000 до зубов вооруженных европейских и американских солдат.

Для сравнения: оборонный бюджет России составляет максимум 70 миллиардов евро против одного триллиона у НАТО. Это лучше позволяет понять, откуда именно исходит угроза.

Мари-Элен Миотон (Marie-Hélène Miauton)