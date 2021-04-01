Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер

Вашингтон. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна намерена развернуть производство собственных управляемых ракет в связи с ростом напряженности в Тихоокеанском регионе.

"Создание нашего собственного суверенного потенциала на австралийской земле необходимо для обеспечения безопасности австралийцев", - цитирует премьера агентство Associated Press (AP).

Он сослался на "меняющуюся глобальную ситуацию" и заявил, что производство ракет будет вестись в рамках плана, который предусматривает создание тысяч рабочих мест, а также расширение экспортных возможностей.