CNN (США): истребители НАТО 10 раз вылетали для сопровождения российских военных самолетов в небе над Европой

По заявлению пресс-службы альянса, 29 марта истребители альянса десять раз поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей у границ блока в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей. Но ни один из российских самолетов не входил в национальное воздушное пространство стран НАТО в Европе.

По словам официального представителя НАТО, в понедельник ВВС альянса 10 раз поднимали истребители для сопровождения и перехвата российских бомбардировщиков и истребителей, совершавших полеты над Северным, Черным и Балтийским морями, активность которых достигла "невиданного уровня".

"Самолеты НАТО менее чем за шесть часов перехватили шесть различных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства альянса", - говорится в заявлении НАТО.

Активные полеты российских военных самолетов на весьма значительных участках европейского воздушного пространства начались в тот же день, когда в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки заявили, что отслеживают и сопровождают российские самолеты у берегов Аляски.

Ни один из российских самолетов не входил в национальное воздушное пространство стран НАТО в Европе, и перехваты считались безопасными, но в заявлении альянса эти действия в воздухе подробно описаны.

После того, как радары обнаружили две группы российских военных самолетов вблизи побережья Норвегии, в воздух поднялись норвежские истребители F-16. Самолеты ВВС Норвегии перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь"), которые летели в южном направлении над Северным морем. Поэтому Великобритании пришлось поднять в воздух истребители "Тайфун" (Typhoon), а Бельгии - истребители F-16.

Истребители F-16 ВВС Норвегии позже перехватили два бомбардировщика Ту-160 над расположенными неподалеку международными водами.

В другом случае РЛС сил НАТО обнаружили три российских военных самолета вблизи воздушного пространства союзников над Черным морем. Истребители ВВС Турции, Румынии и Болгарии сопровождали их до тех пор, пока они не покинули этот район.

Еще в одном случае в НАТО заявили, что итальянские истребители перехватили российский противолодочный самолет Ил-38, который летел над Балтийским морем из Калининграда и который уже сопровождали российские истребители.

В субботу телеканал "Си-эн-эн" (CNN) сообщил, что США готовятся провести летом этого года секретную военную игру, в которой основное внимание будет уделено тому, как США должны реагировать на агрессивные действия и неожиданные шаги Китая и России.

Напряженность в отношениях с Россией высока, и на прошлой неделе во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken) подверг Россию критике за "безрассудные и враждебные действия". Он отметил, что Москва "наращивает силы, проводит крупномасштабные учения и применяет тактику запугивания, создавая угрозу в Балтийском и Черном морях".

"Перехват нескольких групп российских самолетов демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять воздушное пространство союзников круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году", - сказал в заявлении НАТО заместитель начальника Оперативного штаба командования ВВС союзников бригадный генерал Эндрю Хансен (Andrew Hansen).

По данным альянса, в 2020 году самолеты НАТО более 400 раз поднимались в воздух для перехвата неизвестных самолетов. Примерно в 90% случаев это были действия в ответ на полеты российских самолетов. В НАТО говорят, что полеты российских военных самолетов зачастую представляют опасность для гражданских самолетов, совершающих полеты над Европой. Дело в том, что русские часто летают, не сообщая кода транспондера, указывающего их местоположение и высоту, и не предоставляют план полета или не поддерживают связь с авиадиспетчерами.

Барбара Старр (Barbara Starr)