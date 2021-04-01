Мобильные городки для российских миротворцев в Карабахе сдадут до 5 апреля

Степанакерт. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Мобильные городки для миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе будут сданы в эксплуатацию не позднее 5 апреля, до конца апреля для миротворцев заработает мобильный госпиталь, сообщил журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Булгаков принял участие в церемонии открытия и заселения в Степанакерте очередного блочно-модульного городка на 250 мест для миротворцев.

"На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5 апреля все будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены", - сообщил генерал армии.

Булгаков уточнил также, что по решению министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе строится мобильный госпиталь, где в случае необходимости миротворцам окажут квалифицированную помощь. Его сборка начнется не позднее 5-7 апреля, к концу месяца мобильный госпиталь должен быть готов.

В соответствии с договоренностями президентов России, Азербайджана и премьера Армении, с 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение всех военных действий в Нагорном Карабахе.