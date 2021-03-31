The Spectator (Великобритания): поразительно глупый антироссийский мем Пентагона

После 20 лет, несмотря на потраченные триллионы долларов и усилия сотен тысяч военных, американские вооруженные силы так и не смогли разгромить «Талибан»* и даже просто помешать ему управлять половиной Афганистана. Однако это не единственная война, в которой Америка проигрывает. США проигрывают еще и в войне мемов.

Какой вывод следует из по-настоящему жуткого открытия, сделанного неустрашимыми репортерами журнала VICE, которым удалось получить подробный 23-страничный отчет Пентагона о процессе создания антироссийского мема, опубликованного им в октябре прошлого года? Американские вооруженные силы так и не смогли разгромить "Талибан"* (запрещенная в России организация - прим. ред.), несмотря на потраченные триллионы долларов и усилия сотен тысяч военных.

Этот мем был создан Национальной кибернетической группой (Cyber National Mission Force) Киберкомандования США в рамках ее невидимой борьбы против российских хакеров. Цель группы заключалась в том, чтобы разоблачить тот факт, что в России есть хакеры (вот это да!), и попутно выставить их дураками. "Мы хотим создать нечто, что их босс увидит в PowerPoint и после чего он сорвется на них", - сказал один американский чиновник.

Мастера по созданию мемов в министерстве обороны США применили все свое искусство в процессе работы. Какое животное может стать идеальным метафорическим изображением России? Конечно же, медведь! Но постойте: медведи - грозные животные, а сотрудники киберкомандования не хотели, чтобы Россия выглядела суровой и опасной. И они не могли использовать Винни Пуха, потому что сегодня он во всем мире ассоциируется с Китаем.

Продемонстрировав настоящее тактическое - нет, стратегическое мастерство, элита американских кибернетических сил нашла идеальное решение: в качестве главного персонажа мема они выбрали медведя, но они сделали так, чтобы он выглядел глупо. Позже в своем интервью изданию Cyberscoop один чиновник оборонного ведомства США сказал: "Россия ненавидит, когда ее изображают мягкой и пушистой, поэтому мы хотели задеть их". Постойте, разве оперативные сотрудники элитной кибернетической группы могут рассказывать прессе о том, чем они занимаются? Ну что ж. Когда был выбран план атаки, чиновникам оборонного ведомства потребовалось всего лишь 22 дня на то, чтобы разработать сюжет картинки, нарисовать ее, согласовать ее на всех уровнях и наконец разместить ее - применить ее против врага подобно белому фосфору. Каждая часть этого плана была тщательно выверена. Оперативникам требовалось особое разрешение командира на публикацию каждого изображения, каждого твита и даже ретвита.

Итак, Америка нанесла по России свой самый смертоносный удар со времен операции "Барбаросса": это был рисованный медведь, споткнувшийся и рассыпавший все сладости, которые ему удалось собрать на Хэллоуин.

Ха-ха? Постойте, да что же это такое? Есть ли здесь хотя бы какая-то логика? Если идея в том, что Россия намеренно осуществляет кибератаки против Запада, тогда почему медведь споткнулся? Разве это не указывает на то, что вредоносные программы российских хакеров разлетелись по миру случайно? Если это так, действительно ли нам необходимо специальное подразделение Пентагона, ежегодно расходующее триллионы долларов, для борьбы с российскими хакерами?

Насколько успешным оказался этот удар Америки с применением мема? На момент написания этой статьи этот мем набрал 421 лайк и 257 ретвитов. То есть этот мем набрал даже меньше лайков и ретвитов, чем опубликованный в среду твит о том, насколько глупым оказался медвежий мем Пентагона.

Пентагону потребовалось 22 дня, чтобы разработать мем, а затем он составил об этом отчет. Узрите же тот мем, который свергнет Путина. Они не хотели, чтобы русский медведь выглядел круто, поэтому они сделали его неуклюжим. Настоящие мастера политической пропаганды. Теперь вы понимаете, почему они проигрывают Талибану. (Ричард Хананиа (Richard Hanania), 24 марта, 2021.)

В порыве скромности министерство обороны США отметило в своем отчете, что "эта картинка, возможно, не повлияет на поведение противника". Как и в случае с боеспособными войсками в реальной жизни, в основе боеспособных мемов лежат ловкость, точность и блестящее знание особенностей противника. Таким образом, вполне понятно, почему такая неуклюжая, раздутая "бюрократическая машина с бомбами", как американские вооруженные силы, не смогла создать хороший мем для того, чтобы спасти свои жизни и жизни полумиллиона иракцев. Практически наверняка они нанесли бы по России гораздо более мощный удар, если бы они просто заплатили нескольким пользователя 4chan - доступом к играм в Steam или куриными наггетсами.

Cockburn считает все это совершенно очаровательным. В результате провалов самого мощного министерства обороны гибнут тысячи людей. Единственное, что может погубить глупый медведь, - это авторитет Пентагона. К счастью, его и так уже не осталось.