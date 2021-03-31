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РИА Новости

Штатные испытания: Ил-112В – новый транспортник из РФ

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Второй полет Ил-112В
Второй полет Ил-112В.
Источник изображения: © Фото : ОАК

Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй полет. Он прошел на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ВАСО. Новая летающая машина должна заменить Ан-24 и Ан-26, которые в строю уже более полувека.

Спустя два года снова в небо. Второй полет новейшего российского ИЛ-112В. Конструкторы и представители заказчика проверяли различные режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работу его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел без неприятных сюрпризов. А экипаж самолета после приземления качали на руках!

Как отметили в руководстве ПАО "Ил", со времени первого полета, который состоялся 30 марта 2019 года, "были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна".

Действительно за два года российские конструкторы уже успешно решили одну из трудностей, которую удалось выявить два года назад во время летных тестов. Выяснилось, что самолет на две тонны тяжелее запланированного. Самолет не соответствовал техническому заданию по транспортировке пяти тонн груза на максимальную дальность в 1200 километров. Нужно было срочно менять конструкцию, чтобы облегчить его массу. Но при этом не должны были пострадать основные технические характеристики Ил-112В. Задачу удалось решить: самолет "похудел" за счет использования облегченных элементов.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Его начали создавать 20 лет назад в КБ Ильюшина (сейчас это ОАК, часть ГК "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до пяти тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и другого вооружения. Причем новая машина может безотказно работать в различных географических и климатических условиях – от пустыни до Арктики. Новый Ил придет на замену турбовинтовому Ан-24, серийное производство которых началось в СССР в далеком 1962 году.

Выпуск новой машины планируется наладить с 2023 года. Самолет спроектирован по передовым цифровым технологиям, на нем продвинутая отечественная авионика. Дальность полета нового транспортника с максимальной нагрузкой – 1200 километров. Крейсерская скорость – 470 км/ч. Сейчас идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны.

Кстати, для любителей посмотреть транспортник Ил-112В напомним: в сети есть видео первого полета, 2019 года. Снимали экшн-камеры на киле и в кабине самолета, а также с сопровождающего борта.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

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Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
ОАК
Ростех
Проекты
Арктика
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