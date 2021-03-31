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Интерфакс-АВН

Британские спутники OneWeb внесены в каталог космических объектов - Минобороны РФ

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Источник изображения: Изображение: OneWeb

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные внесли в каталог космических объектов 36 британских спутников OneWeb, которые были запущены 25 марта с космодрома Восточный, сообщает Минобороны РФ.

"Информация о новых космических объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту космических аппаратов "Ван Веб" ("One Web") с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" 25 марта 2021 г.", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что после проведения специалистами Центра контроля космического пространства анализа и обработки координатной и некоординатной информации о космических аппаратах OneWeb новые космические объекты приняты на сопровождение наземными средствами контроля космического пространства Космических войск ВКС.

25 марта очередная партия из 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 146 единиц.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

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